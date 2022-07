"Das A und O ist, in Überschwemmungsgebieten nicht zu bauen"

In Nordrhein-Westfalen wurde im Juli 2021 die Bundesstraße 265 bei Erftstadt samt Autos überflutet.

Hochwasserkatastrophen kosten Menschenleben und Milliarden Euro. Warum also wird in Deutschland immer noch falsch gebaut? Und was müsste sich ändern, um auf Fluten besser vorbereitet zu sein? Ein Gespräch mit Experte Heiko Sieker.