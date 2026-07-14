Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Dienstag bei einem Besuch im Ahrtal an die Opfer der Flutkatastrophe vor fünf Jahren erinnert. Viele Menschen seien in den Wassermassen umgekommen, andere hätten über Nacht Hab und Gut verloren. Der Schmerz und das Leid seien bis heute nicht vergessen. „Aber wenn wir hier sind, dann erinnern wir nicht nur an den Ort einer Katastrophe, sondern auch an einen Ort, der ein beeindruckendes Maß an Solidarität erfahren hat. Menschen von nah und fern sind gekommen, um zu helfen, Schutt wegzuräumen, Häuser vom Schlamm zu reinigen und, so weit das noch ging, Häuser wieder bewohnbar zu machen“, sagte Steinmeier beim Besuch einer Ausstellung mit Bildern von Flut-Überlebenden.