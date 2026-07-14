Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Dienstag bei einem Besuch im Ahrtal an die Opfer der Flutkatastrophe vor fünf Jahren erinnert. Viele Menschen seien in den Wassermassen umgekommen, andere hätten über Nacht Hab und Gut verloren. Der Schmerz und das Leid seien bis heute nicht vergessen. „Aber wenn wir hier sind, dann erinnern wir nicht nur an den Ort einer Katastrophe, sondern auch an einen Ort, der ein beeindruckendes Maß an Solidarität erfahren hat. Menschen von nah und fern sind gekommen, um zu helfen, Schutt wegzuräumen, Häuser vom Schlamm zu reinigen und, so weit das noch ging, Häuser wieder bewohnbar zu machen“, sagte Steinmeier beim Besuch einer Ausstellung mit Bildern von Flut-Überlebenden.
In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 waren mehr als 180 Menschen gestorben. Allein im Ahrtal waren es 135. „Dieser Tag ist auch ein Auftrag an uns alle, mit unseren Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass Hochwasserkatastrophen mit den Folgen, wie wir sie hier erlebt haben, sich möglichst nicht wiederholen“, mahnte das Staatsoberhaupt. Das zentrale Gedenken findet am Dienstagabend auf dem Marktplatz in Bad Neuenahr-Ahrweiler statt.