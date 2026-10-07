Der 7. Oktober 2023 hat die Welt verändert. Vor drei Jahren massakrierten Hamas-Terroristen 1200 Menschen und verschleppten über 250 aus Israel in den Gazastreifen. Es war der größte Mord an Jüdinnen und Juden seit der Shoah. Die Leiche der letzten Geisel kehrte erst im Januar dieses Jahres zurück. Doch Normalität gibt es auch seitdem nicht, schreibt unsere Korrespondentin Kristiana Ludwig.

Sie hat zwei Frauen getroffen, die über die Nachwirkungen in ihren Leben berichten. Irene Nurith Cohn, die nach dem 7. Oktober Leichenteile barg und die Friseurin Tal Weinberger, die zu der Zeit schwanger war. Cohn verbietet ihren Töchtern seitdem, hebräisch zu sprechen, wenn sie mit ihnen in ihrer Heimatstadt Kopenhagen Gruppen arabischer Männer begegnet. Die Geschichte möchte ich Ihnen empfehlen.

Kristiana hat auch mit einer Kindergärtnerin im Gazastreifen gesprochen. Zwei Jahre nach dem Massenmord und dem Beginn des sich anschließenden Kriegs, seit dem 10. Oktober 2025, sollte es dort eine Waffenruhe geben. Die aber ist bestenfalls brüchig, israelische Drohnen surren weiter über die Städte, die Hamas ist weiter da. Kristiana beschreibt, was das für die Menschen vor Ort bedeutet: Kein Wiederaufbau, kein Frieden. Seit der Waffenruhe wurden laut UN mehr als 180 Kinder im Gazastreifen getötet, insgesamt starben mehr als 20 000 Kinder in diesem Krieg.

In Deutschland wird auch der gestrige Tag, der 6. Oktober, in die Geschichte eingehen, kommentiert Nicolas Richter. Zum ersten Mal wurde ein Politiker einer rechtsextremen Partei in der Bundesrepublik zum Landtagspräsidenten gewählt. Tobias Rausch hat zwar eine gemäßigte Rede gehalten, die Zeichen aber stünden auf Eskalation, schreibt Nico: Dafür stehe vor allem Hans-Thomas Tillschneider, er hat das offen völkische Wahlprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt verantwortet. Seit gestern ist er Vizepräsident des Landtags. Er wurde mit 44 Stimmen gewählt, die AfD hat nur 39 Sitze. Wer hat ihn mitgewählt? Die CDU sagt, sie war es nicht, das BSW will es aber auch nicht gewesen sein.

Was heute wichtig ist

SPD-Bundestagsfraktion zieht in Protestmarsch zu Ort mit NS-Vergangenheit. Gemeinsam laufen die Abgeordneten zum Bebelplatz, dem Ort der Bücherverbrennung nach der Machtergreifung der Nazis. Verteidigungsminister Pistorius findet klare Worte: „Wer das zugelassen hat, hat sich an der Demokratie unseres großartigen Landes vergangen.“ Dann stimmt er die Nationalhymne an. Zum Newsblog zur Bundespolitik

Grünen-Politiker von Notz: „Noch so ein Ding, und wir können einpacken“. Konstantin von Notz gehört seit acht Jahren zum Parlamentarischen Kontrollgremium, das die Geheimdienste kontrollieren soll. Den Fall August Hanning hält er für einen Fall ganz neuer Dimension. Gestern hatte die SZ berichtet, dass der Ex-BND-Chef Hanning wegen Verdachts auf Landesverrats festgenommen wurde. Er fordert schärfere Regeln für Berufsgeheimnisträger, die aus dem Dienst ausscheiden. Zum Interview

Schwarz-rote Koalition trifft sich: keine Beschlüsse erwartet. Heute Abend tagt der Koalitionsausschuss, doch eine entscheidende Person fehlt: Arbeitsministerin und SPD-Chefin Bärbel Bas hat einen Todesfall im engsten Familienkreis und ist nicht in Berlin. Beschlüsse erwarten sowohl SPD als auch CDU nicht. Aber eine „sehr ehrliche Aussprache miteinander“, kündigt SPD-Fraktionschef Matthias Miersch an. Zum Artikel

Neue russische Angriffe auf Kiew. In der Hauptstadt sind am frühen Morgen zahlreiche Einschläge zu hören. Der ukrainische Präsident Selenskij hatte vor russischer Großattacke gewarnt. „Die Raketen schlagen eine nach der anderen ein. Soweit ich zählen kann, sind es mindestens 10 bis 12 Explosionen“, schilderte ein Reporter. Zum Newsblog zum Ukraine-Krieg

Wegen Verdachtsfall Lungenpest: Trump will mit Putin telefonieren. Die USA drängen auf Informationen zum Verdachtsfall in Sibirien. Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) drängt auf mehr Informationen aus Russland und bietet Russland Hilfe bei der Aufklärung der Ursache an. Zum Newsblog zur US-Politik

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer eröffnet Frankfurter Buchmesse. Weimer bekommt zwar keinen großen Applaus. Aber immerhin wird er nicht vom Publikum beschimpft, wie sein Amtskollege aus dem Gastland Tschechien. Dann fällt ein vernichtender Satz. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Die Lücke in Deutschlands Sicherheitsarchitektur. Laut einer neuen Studie ist Deutschland beim Aufbau eines gesamtstaatlichen Sicherheitsökosystems mehr als zehn Jahre im Rückstand. Das Hauptproblem sei eine unterbrochene Handlungskette: Zuständigkeiten, Schnittstellen und Befugnisse für den Austausch von Lageinformationen seien nicht ausreichend geklärt. Auch wichtig: Zukünftig soll nicht nur die Herstellung und Verbreitung von sexualisierten Deepfakes strafbar sein, sondern auch der Besitz eines Vergewaltigungsvideos. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: So umgeht China US-Zölle. Trump wollte Chinas Exportdominanz brechen – doch die Waren fließen weiter nach Amerika, nur über den Zwischenstopp Vietnam. Das US-Defizit mit Hanoi übertrifft nun jenes mit Peking. Studien belegen: Die Lieferketten bleiben chinesisch. Eine Entkopplung fand nicht statt. Zum Briefing