Trump erwägt Anwendung von „Aufstandsgesetz“ für Portland. Nachdem ihm ein Gericht zweimal den Einsatz der Nationalgarde in der Westküsten-Metropole untersagt hat, will der US-Präsident die Entsendung der Soldaten mit einem Gesetz von 1807 legitimieren. Zum Liveblog zur US-Politik

In den Tunneln der Hamas. In Ägypten gehen die indirekten Gespräche zwischen Hamas und Israel weiter, es wird über die Freilassung der verbleibenden Geiseln verhandelt. Viele sind jedoch bereits in den Tunneln der Hamas gestorben oder mussten dort Schreckliches ertragen. Eine Chronik. Zum Artikel

EXKLUSIV Technologisch liegt die Bundeswehr vor allem in der elektronischen Kampfführung zurück. Nach Recherchen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR gehört die Elektronische Kriegsführung zu den größten Schwachstellen der deutschen Armee. Sowohl technisch als auch personell sei die Truppe nicht auf das vorbereitet, was an den Frontlinien zwischen Ukrainern und Russen bereits Alltag ist. Der moderne Krieg beginnt inzwischen im elektromagnetischen Raum. Zum Artikel

In Gorleben wird wieder protestiert. Die Genehmigungen für die Zwischenlager für hoch radioaktiven Müll müssen erneuert werden. Doch das weckt Widerstände. In Gorleben protestieren die Menschen nun gegen das Zwischenlager, einige fühlen sich an die Kämpfe von einst erinnert. Zum Artikel

Einreisegebühr und kostenlose Inlandsflüge. Thailand plant eine Touristensteuer, umgerechnet rund 7,50 Euro. Das ist nicht viel, könnte für Reisende aber wegen des möglichen bürokratischen Aufwands vor allem eins sein: nervig. Die Zahl der Touristen in Thailand ist bereits seit der Pandemie rückläufig. Die Tourismuspolitik ist widersprüchlich, denn zur Ankurbelung des Tourismusgeschäfts möchte die Regierung Reisenden künftig Inlandsflüge bezahlen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen