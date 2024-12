Das sich zu Ende neigende Jahr hat den Nahen Osten durchgerüttelt wie kaum ein Jahr zuvor. Der Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 auf Israel mit mehr als 1200 Toten und die Geiselnahmen von 250 Menschen hat neue Kriege nach sich gezogen: Die Auswirkungen der Kämpfe im Gazastreifen sind katastrophal.

Das israelische Militär gibt an, seit Beginn des Einsatzes fast 400 Soldaten und Soldatinnen verloren zu haben. In Gaza führte die oft als maßlos kritisiert Härte der israelischen Armee nach palästinensischen Angaben bereits zu mehr als 45 000 Toten und mehr als 107 000 Verletzen. Die medizinische Versorgung ist apokalyptisch, viele irren auf ihrer Flucht umher und laut UN-Angaben leiden dort mehr als 1,1 Millionen Menschen an katastrophalem Hunger.

Die israelische Armee kämpft allerdings an mehreren Fronten. Im Libanon hat sie die gesamte Führungsspitze der libanesischen Hisbollah eliminiert – dazu mindestens 3500 weitere Todesopfer. Zwar herrscht in diesem Konflikt aktuell eine labile Waffenruhe. Aber gleich nebenan, in Syrien, kommt der nächste Stein ins Rollen: Das Assad-Regime, einst eng verwoben mit Hisbollah und Teheran, fällt Anfang Dezember durch die Hand islamistischer Rebellen. Und die israelische Luftwaffe setzt nach.

Wie geht es weiter in dieser Region? Antworten des SZ-Krisen- und Kriegsreporters Tomas Avenarius, der vor wenigen Tagen aus dem Nahen Osten nach Berlin zurückgekehrt ist.

