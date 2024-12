Am 6. November 2024 stellt sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor die Kameras und entlässt Finanzminister Christian Lindner (FDP): Der Moment markiert das Ende der Ampelkoalition. Was als „Fortschrittskoalition“ begonnen hatte, endete in persönlichen Vorwürfen. Die Regierungskoalition, die nie für geräuschloses Regieren bekannt war, geht mit einem sehr lauten Knall zu Ende.