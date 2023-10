Mehr als drei Jahrzehnte nach der Deutschen Einheit werden jährlich immer noch etwa 30 000 Anträge auf Einsicht in Stasiakten gestellt. Dies geht aus einem am Freitag veröffentlichten Bericht des Bundesarchivs hervor, das die historischen Akten des früheren DDR-Ministeriums für Staatssicherheit 2021 übernahm. Interesse haben demnach Bürger, Medien und Forschende. Rund 111 Regalkilometer Stasi-Akten waren 1990 vor der Vernichtung bewahrt worden. Sie geben unter anderem darüber Auskunft, wer zu DDR-Zeiten bespitzelt wurde und wer Zuträger des Geheimdiensts war. Vor allem kurz nach der deutschen Vereinigung war das ein Riesenthema. Insgesamt wurden laut Bundesarchiv bisher 7,5 Millionen Anträge auf Akteneinsicht gestellt. Vor 2021 waren die Bestände in einer eigenen Bundesbehörde. Nun sollen sie im Bundesarchiv dauerhaft für die Aufarbeitung gesichert werden.