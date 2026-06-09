Die Fälle von Hass auf Sinti und Roma sowie Diskriminierungen der Minderheit sind im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Wie aus dem am Dienstag vorgestellten vierten Jahresbericht der Melde- und Informationsstelle Antiziganismus hervorgeht, waren es mit 2076 fast ein Viertel mehr als im Vorjahr (1678). Dabei handele es sich nur um einen Bruchteil der tatsächlichen Fälle, sagte der Geschäftsführer der Meldestelle, Guillermo Ruiz. Man gehe nach wie vor von einem erheblichen Dunkelfeld an nicht bekanntgewordenen Vorfällen aus. Rechtsextreme Akteure hetzten offen gegen Sinti und Roma. „Diese Hetze in Form von Beleidigungen, Bedrohungen, Hassrede und gewaltsamen Übergriffen hat schwerwiegende Folgen für Betroffene“, warnte Ruiz. Auch Politiker, insbesondere von der AfD, hetzten immer häufiger gegen Sinti und Roma. In jedem dritten Fall, der sich gegen eine konkrete Person richtete, waren im vergangenen Jahr laut der Stelle Kinder und Jugendliche betroffen. Das beginne bereits in der Schule: So erhalte man regelmäßig Meldungen über Mobbing und Diskriminierung durch Mitschüler und Lehrkräfte. Die Zahlen aus dem Jahresbericht basieren auf der bundesweiten Arbeit der Bundesgeschäftsstelle sowie von sechs regionalen Meldestellen in Bayern, Berlin, Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Schleswig-Holstein. Die steigende Zahl der Meldungen kann auch damit zusammenhängen, dass die Meldestellen bekannter werden.