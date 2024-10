Die Planung des für Israel desaströsen Überfalls der Palästinenser dürfte von Sinwar persönlich erdacht worden sein – zusammen mit den Militärführern der palästinensischen Extremisten. Nun, da die israelische Armee nach dem Massaker an Hunderten Zivilisten und dem Tod vieler Soldaten mit der größtmöglichen Härte zurückgeschlagen hat, fehlt es nicht an neuen palästinensischen „Märtyrern“.

Wobei die Mehrheit der angeblich so sterbewilligen Märtyrer wie immer Zivilisten, besonders Frauen und Kinder, waren und nicht die Hamas-Kämpfer oder Hamas-Führer. Für die fand sich oft genug ein Bunker. Aber der Tod von Zivilisten spielte in den Kalkulationen Sinwars nie eine Rolle. Nun haben israelische Streitkräfte den meistgesuchten Mann der Terrororganisation getötet.

Die Lebensgeschichte und die politisch-militante Karriere des Hamas-Kopfes im Gazastreifen ist typisch für die radikalen Vertreter der palästinensischen Widerstands- und Terrorbewegung. Jahia Sinwar wurde 1962 geboren, wuchs auf in den ärmlichen Verhältnissen des Flüchtlingslagers Chan Yunis. Der für die vereinten Araber katastrophale Sieg der Israelis im Sechstagekrieg von 1967 dürfte zu den allerfrühesten Erinnerungen des Mannes gehört haben.

Damals vertrieb die israelische Armee die Ägypter, die den Küstenstreifen an der Grenze zum Sinai seit 1948 besetzt hielten. Erst 2005 zogen die Israelis sich zurück, nicht ohne das kleinere der damals zwei von Israel besetzten Palästinensergebiete von der Außenwelt abzuschneiden: Einzig den Zufluss an Waffen und Kriegsmaterial konnten die Israelis nie stoppen.

Der mit inzwischen mehr als zwei Millionen Menschen völlig überbevölkerte Küstenstreifen am Mittelmeer und das israelische Gefängnis – das ist die Welt, die Sinwar kannte. Nachdem er an Gazas Islamischer Universität Arabisch studiert hatte, landete er mit 20 Jahren das erste Mal in einem israelischen Gefängnis. Er kam dort in Kontakt mit anderen Militanten und politisierte sich in der Weise, die in den Palästinensergebieten verbreitet ist: Er wurde zu einem beinharten Terroristen.

Mehr als zwei Jahrzehnte verbrachte er hinter Gittern

Seine Hamas-Laufbahn begann er in den Sicherheitsdiensten der radikalislamischen Gruppe und bei den Kassam-Brigaden, der Militärorganisation. Der Weg führte nach oben, bis er 2017 im Geheimen zum Hamas-Führer im Gazastreifen gewählt wurde. Als Chef der Islamisten-Hochburg am Mittelmeer war Sinwar nun der zweitmächtigste Mann hinter Ismail Hanija – und stieg zum oberen Führer der Organisation auf, nachdem Hanija im August in Teheran getötet wurde.

Insgesamt hat Sinwar 23 Jahre hinter Gittern verbracht. Für die Ermordung zweier israelischer Soldaten bekam er lebenslang, einen palästinensischen Gegner soll er davor eigenhändig umgebracht haben. Unerwartet frei kam der Hamas-Mann beim Austausch palästinensischer Gefangener gegen den entführten israelischen Gefreiten Gilad Schalit: Von den 1027 Freigelassenen war Sinwar der älteste und offenbar einer der wichtigsten.

Den folgenreichsten Hamas-Angriff am 7. Oktober 2023 dürfte Sinwar gemeinsam mit Militärchef Mohammed Deif vorbereitet haben – dem geheimnisvollen Kommandeur der Kassam-Brigaden, der ebenfalls schon getötet worden ist.

Bisherige israelische Attentatsversuche gegen Sinwar waren immer gescheitert. Nach einem der letzten Luftangriffe erklärte er öffentlich, er werde nun zu Fuß eine Stunde lang durch Gaza-Stadt laufen. Das israelische Militär sei eingeladen, ihn zu jagen. Um seine dreiste Kaltblütigkeit zu unterstreichen, machte er unterwegs mit Anwohnern jede Menge Selfies. Am Donnerstag bestätigte ein Sprecher nun Sinwars Tod. Nach einem Angriff im Süden des Gazastreifens ist sein Leichnam per DNA-Probe identifiziert worden.

Hinweis der Redaktion: Dieser Text erschien zuerst im Oktober 2023 und wurde jetzt aktualisiert.