Die Nato hat ihr jährliches Manöver zur Verteidigung des Bündnisgebiets mit Atomwaffen begonnen. An der zweiwöchigen Übung „Steadfast Noon“ beteiligen sich nach Angaben des zuständigen Kommandos in Ramstein 2000 Soldaten von acht Luftwaffenstützpunkten. Bei den Manövern in der Luft soll mit mehr als 60 Flugzeugen trainiert werden. Dazu gehören moderne Kampfjets, die in der Lage sind, in Europa stationierte US-Atombomben zu transportieren, Langstreckenbomber, aber auch Überwachungs- und Tankflugzeuge. Die Flugzeuge kommen aus 13 Nato-Staaten, darunter auch Deutschland. Die Nato betont, dass die Übung keine Reaktion auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine sei und keine scharfen Waffen zum Einsatz kämen. „Die nukleare Abschreckung ist das Fundament der Sicherheit der Allianz“, erklärte Generalsekretär Mark Rutte. Aus dem Kreml hieß es, solche Übungen führten nur „zu einer weiteren Eskalation der Spannungen“.