Am Donnerstag ist Jacques Chirac, Frankreichs früherer Staatspräsident, im Alter von 86 Jahren gestorben. Das berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Chiracs Schwiegersohn. Der Konservative prägte die französische Politik über Jahrzehnte hinweg entscheidend mit. Er war Bürgermeister von Paris, Premierminister des Landes und amtierte von 1995 bis 2007 als Staatspräsident. Am 16. Mai 2007 übergab Chirac das Amt an seinen Nachfolger Nicolas Sarkozy. Danach zog er sich immer mehr aus der Öffentlichkeit zurück.