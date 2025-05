Rückspiel in Washington

Bei der Münchner Sicherheitskonferenz irritierte J. D. Vance mit einer Brandrede. Jetzt zeigt er sich bei einer Veranstaltung derselben Organisatoren in den USA versöhnlicher – zumindest auf den ersten Blick.

Von Peter Burghardt

Der Münchner Sicherheitskonferenz klang noch die Brandrede des amerikanischen Vizepräsidenten vom Februar in den Ohren, da war J. D. Vance nun wieder zu Gast. Aber diesmal nicht in München, sondern beim Ausflug der Munich Security Conference nach Washington, ins Willard Hotel, gleich um die Ecke vom Weißen Haus. Sein Vortrag damals habe ja „eine ziemlich kontroverse Debatte über Grundwerte ausgelöst“, wie es der Moderator Wolfgang Ischinger zur Einstimmung formulierte. Das kann man so sagen.