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USATrumps Schatten

Lesezeit: 5 Min.

Umjubelt von seinen Anhängern: US-Vizepräsident J. D. Vance beim Parteitag der Republikaner in Dallas.
Umjubelt von seinen Anhängern: US-Vizepräsident J. D. Vance beim Parteitag der Republikaner in Dallas.
Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Amerikas Vizepräsident reist durchs Land, als wäre schon Wahlkampf. Doch zwischen Beleidigungen, Iran-Krieg und miserablen Umfragewerten muss J. D. Vance vor allem eines fürchten: Donald Trumps Eifersucht.

Von Peter Burghardt, Washington

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Amerikas Vizepräsident ist derzeit viel unterwegs. Missouri, Kansas und Iowa, zuvor Michigan, North Carolina, Wisconsin, Ohio und Texas – in zahlreichen Bundesstaaten wirbt J. D. Vance für die US-Regierung und die republikanischen Kandidaten, es sieht vor den Zwischenwahlen am 3. November ja nicht gut aus für seine Partei. Oder geht es vor allem schon um 2028 und ihn selbst?

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