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MidtermsJ. D. Vance bringt sich als Trump-Nachfolger in Position

Lesezeit: 4 Min.

Der nächste Präsidentschaftskandidat der Republikaner? J. D. Vance bringt sich in Stellung.
Der nächste Präsidentschaftskandidat der Republikaner? J. D. Vance bringt sich in Stellung.
Evan Vucci/AFP

Am Tag nach der Niederlage beginnen im Lager der Republikaner die Schuldzuweisungen – und der Vizepräsident grenzt sich vom Präsidenten ab. Der Partei stehen interne Konflikte bevor.

Von Charlotte Walser

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Das ging schnell. Keine 24 Stunden nach der vernichtenden Niederlage der Republikaner bei den Midterms hat Vizepräsident J. D. Vance den Krieg gegen Iran als Grund identifiziert. Der Präsident selbst habe das gesagt, behauptete Vance in einem Beitrag in den sozialen Medien.

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