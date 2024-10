Nawalnys Autobiografie: Mahnmal gegen Putins mörderische Politik. Seit Jahren arbeitete Alexej Nawalny an seinem Buch "Patriot". Es ist eine Mischung aus Autobiografie, Gefängnistagebuch und Instagram-Posts. Das Buch liefert zumindest einen Teil der Erklärung, warum der Kreml-Kritiker seinem Ende derart furchtlos entgegengehen konnte. Heute ist es weltweit erschienen. Zum Artikel (SZ Plus)

Erster Fall von neuem Mpox-Virustyp in Deutschland. Die betroffene Person hat sich im Ausland mit dem Erreger angesteckt. Das RKI geht weiterhin nicht von einer erhöhten Gefährdung in Deutschland aus, beobachtet die Situation aber sehr genau. Bei dem Virustyp handelt es sich um die sogenannte Klade Ib, die aktuell in Teilen Afrikas um sich greift. Berichten zufolge verursacht sie schwerere Erkrankungen und mehr Todesfälle als die Viren der früheren Klade II. Zum Artikel

Lindners Beamte versuchten in Brüssel offenbar zu tricksen. Derzeit stimmen die Regierungen der Mitgliedstaaten ihre mittelfristige Finanzplanung mit der EU-Kommission ab. Nach SZ-Informationen haben Lindners Beamte zum Ärger der Kommission offenbar versucht, bei der Auslegung der neuen Stabilitätskriterien zu tricksen, um ein politisch gewünschtes Ergebnis zu erreichen. Zum Artikel (SZ Plus)

"Central Park Five" verklagen Trump. Als Jugendliche wurden fünf junge Männer vor Jahrzehnten zu Unrecht wegen einer Vergewaltigung im New Yorker Central Park verurteilt, ihr Fall fand internationale Beachtung. Trotz erwiesener Unschuld behauptete Trump vor Kurzem, sie hätten sich schuldig bekannt. Liveblog zur US-Wahl

Universitätsklinik in Beirut soll nach israelischen Angriffen beschädigt sein. Israel greift in der Nähe des letzten funktionierenden Krankenhauses im Süden der libanesischen Hauptstadt an. "Wir werden weiterarbeiten", sagt der Klinikdirektor. Kurz vor der Ankunft des US-Außenministers Blinken gibt es Luftalarm in Tel Aviv. Liveblog zum Krieg in Nahost

Was heute sonst noch wichtig war