Bestünde der neueste Länderbericht des Internationalen Währungsfonds (IWF) nur aus diesem einen allerersten Satz, dann hätten Friedrich Merz und Lars Klingbeil allen Grund, sich zufrieden in den Lehnstuhl zu fläzen. „Nach mehreren Jahren großer ökonomischer Schocks und negativen Wachstums hat Deutschland mit der richtungsweisenden Reform der Schuldenbremse zu Jahresbeginn den Weg für einen wirtschaftlichen Aufschwung frei gemacht“, heißt es im jüngsten Jahreszeugnis, das der IWF der Bundesregierung am Mittwoch ausstellte.