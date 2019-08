3. August 2019, 09:39 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige

Wo alles seinen Anfang nahm: Bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld wurden fünf Athleten in flagranti erwischt. Seitdem wird ermittelt.

Was wichtig ist und wird.

Von Anna Ernst

Was wichtig ist

EXKLUSIV: Razzia wegen Doping-Ermittlungen. In der internationalen Blutdoping-Affäre rückt ein Mediziner aus Bayern in den Blickpunkt der Fahnder. Es ist die zweite Spur in der "Operation Aderlass", die nach Deutschland führt. Zum Text

EU nominiert Bulgarin Kristalina Georgiewa als IWF-Chefin. Die Christdemokratin war bis 2017 Vizechefin der EU-Kommission. Sie galt als Außenseiterin, denn sie wird bald 66 und hat daher die Altersgrenze von 65 Jahren überschritten, die beim IWF für den Chefposten gilt. Zum Text von Alexander Hagelüken und Matthias Kolb

Habeck kann sich europäische Mission im Persischen Golf vorstellen. Der Grünen-Chef sieht Deutschland in der Verantwortung, sich am Schutz der Tanker in der Straße von Hormus zu beteiligen. Das sagte er der Passauer Neuen Presse. Wenn alle diplomatischen Mittel ausgeschöpft seien, befürworte er eine Mission unter europäischer Führung. Zur Meldung

Trump riet Verhandlungsführer, Nachricht zu hinterlassen. Der US-Präsident erwartet von China bei einem neuen Handelsabkommen großes Entgegenkommen. Die neuen Strafzölle wurden offenbar nicht auf direktem Wege überbracht. Zur Nachricht

US-Rapper A$AP Rocky wieder auf freiem Fuß. Nach einem Monat in schwedischer Untersuchungshaft hat ein Richter den angeklagten Rapper A$AP Rocky freigelassen - bis zur Urteilsverkündung am 14. August. Mehr dazu

Was wichtig wird

Protest in Moskau für freie und faire Regionalwahlen. In der vergangenen Woche wurden bei einer ähnlichen Aktion mehr als 1000 Menschen festgenommen. Die Demonstranten fordern, dass Oppositionelle bei der Regionalwahl im September zugelassen werden. Zahlreiche Kremlkritiker wurden wegen angeblicher schwerer Formfehler nicht registriert. Die Demonstration am Samstag wurde von den Behörden nicht genehmigt.

Frühstücksflocke

Wie wäre das Leben auf GJ 357 d? Astronomen haben in rund 31 Lichtjahren Entfernung von der Erde ein Sonnensystem mit drei Planeten entdeckt. Einer von ihnen könnte bewohnbar sein.