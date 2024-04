Bei einer Fernsehdebatte am Mittwochabend warb der slowakische Präsidentschaftskandidat Ivan Korčok für sich.

Ivan Korčok tritt bei der Stichwahl um das Präsidentenamt gegen den Kandidaten der Linkspopulisten und Rechtsextremen an. Er hat Erfahrung und Haltung.

Von Viktoria Großmann

Was sie von Ivan Korčok erwartet? "Dass er die Slowakei nicht diesem Mafia-Clan überlässt." Tereza ist eine von Tausenden, die am Mittwochabend im Zentrum von Bratislava noch einen Auftritt des Präsidentschaftskandidaten erleben wollten. "Und wir wollen, dass er uns repräsentiert." Tereza zeigt auf sich und ihre vier Freunde, alle sind um die 40, Großstädter mit vielfältigen Sprachkenntnissen. Korčok soll für eine weltoffene, tolerante Slowakei stehen. Für ein Land, das ein verlässlicher Partner in der EU und der Nato ist.