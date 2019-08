7. August 2019, 18:37 Uhr Italien Weitere Zerreißprobe

Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung riskiert mit ihrem Nein zur Bahntrasse zwischen Turin und Lyon (Tav) eine Regierungskrise in Italien. Für die Partei ist die Ablehnung des Milliardenprojekts ein Kernpunkt. Die rechte Lega befürwortet den Bau, für den sich auch der parteilose Premier Giuseppe Conte ausgespricht. Die Fünf Sterne hatten im Senat den Stopp des Projekts beantragt, was die Lega am Mittwoch bei einer Abstimmung im Senat ablehnte. Schon im März wäre die Koalition am Streit um die Strecke fast zerbrochen. Die Bauarbeiten für die 270 Kilometer lange Trasse mit 60 Kilometern Tunnel durch die Alpen laufen bereits. Lega-Chef und Innenminister Matteo Salvini hatte noch am Montag gesagt, wer Nein zur Tav sage, gefährde die Regierung. Medien zufolge forderte er Lega-Parlamentarier auf, nicht weit in die Ferien zu fahren, was Indiz für eine Vertrauensabstimmung sein könnte. Der Chef der oppositionellen PD, Nicola Zingaretti, sagte: "Die Regierung hat keine Mehrheit mehr", Conte solle dem Präsidenten ihr Scheitern erklären.