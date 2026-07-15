Die Opposition jubelt: Italiens Ministerpräsidentin verliert eine Abstimmung zum neuen Wahlrecht – weil Stimmen aus dem eigenen Lager fehlen. Das könnte auch mit dem Namen Berlusconi zu tun haben.

„Stabilicum“ soll das neue Wahlgesetz heißen, das Italien nach Ansicht der Regierungsmehrheit dringend braucht. Um, der Name lässt es erahnen, stabilere Verhältnisse zu schaffen. „Melonellum“ wird es auch genannt, um darauf hinzuweisen, dass es hier um eine Reform geht, die sich vor allem Ministerpräsidentin Giorgia Meloni dringend wünscht.