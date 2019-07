2. Juli 2019, 18:55 Uhr Italien Von Pflichtsinn geleitet

Eine italienische Ermittlungsrichterin lässt Kapitänin Carola Rackete gehen. Sie habe aus Pflichtgefühl gehandelt. Innenminister Matteo Salvini will Rackete nun so schnell wie möglich in ein Flugzeug nach Berlin setzen.

Von Oliver Meiler , Rom

Italienische Polizisten begleiten die deutsche Kapitänin Carola Rackete von Bord ihres Rettungsschiffs Sea-Watch 3. (Foto: Guglielmo Mangiapane/Reuters)

Carola Rackete kommt frei. Das hat die Voruntersuchungsrichterin Alessandra Vella vom Gericht im sizilianischen Agrigent am Dienstagabend nach langer Beratung entschieden. Racketes Handeln, so die Richterin, sei allein von ihrem "Pflichtsinn" gelenkt gewesen, Menschen aus Seenot zu retten und in Sicherheit zu bringen. Es seien ihr deshalb auch für den Widerstand gegen die Polizei mildernde Umstände einzuräumen. Mit der Freilassung Racketes endet die erste Phase ihrer Probleme mit der italienischen Justiz. Für den 9. Juli ist ein weiteres Verfahren angesetzt. Dabei soll der Vorwurf erörtert werden, ob sie "Beihilfe zur illegalen Einwanderung" geleistet habe. Die 31 Jahre alte deutsche Kapitänin der Hilfsorganisation Sea-Watch hatte zuletzt drei Tage lang unter Hausarrest gestanden, zunächst in Lampedusa, dann in der Provinzhauptstadt Agrigent. Rackete war in der Nacht auf Samstag festgenommen worden, nachdem sie mit 40 Migranten an Bord der Sea-Watch 3 trotz Verbots der römischen Regierung in den Hafen von Lampedusa gesteuert war.

Beim Anlegen streifte sie ein Motorboot der Guardia di Finanza, Italiens Zoll- und Steuerpolizei. Die Staatsanwaltschaft warf der Kapitänin vor, sie habe bei ihrem "abenteuerlichen" Manöver "bewusst" in Kauf genommen, das Boot der Sicherheitskräfte zu rammen. Damit habe sie gegen Artikel 1100 des Schifffahrtskodex verstoßen.

Der sieht hohe Haftstrafen vor für den Fall, dass ein Kapitän sich einem "Kriegsschiff" widersetzt. Bei ihrer Anhörung sagte Rackete, sie habe das Motorboot nicht touchieren wollen. "Ich dachte, es weiche aus, doch dann lag es plötzlich vor mir an der Mole." In ihren Augen war es ein Unfall. Die Ermittler waren außerdem zur Einsicht gelangt, dass Rackete den angeblichen Notstand an Bord vorgetäuscht habe, um das nächtliche Anlegen zu rechtfertigen. Die Kommandantin aber beteuerte, nach siebzehn Tagen auf See seien viele Passagiere am Ende ihrer Kräfte gewesen: Bei manchen habe man befürchten müssen, dass sie sich aus Verzweiflung das Leben nehmen könnten. Staatsanwalt Luigi Patronaggio widersprach auch dieser Darstellung. Zu jedem Zeitpunkt habe es Kontakt zu den Hafenbehörden gegeben, die Sea-Watch 3 sei mit dem Nötigsten versorgt worden. Dreizehn der ursprünglich 53 geretteten Migranten waren aus medizinischen Gründen an Land gegangen. Doch auch diesen Punkt hielt die Richterin für unwesentlich. Rackete wurde auch nicht mit einem Aufenthaltsverbot in der Provinz Agrigent belegt, wie es der Staatsanwalt gefordert hatte. Eine Verlängerung des Arrests hatte aber auch der nicht verlangt. So war die Freilassung absehbar. Gar nicht zufrieden war Italiens Innenminister Matteo Salvini, der sagte, er schäme sich für die Richter, das sei ein katastrophales Signal nach außen. "Was braucht es eigentlich, um in diesem Land ins Gefängnis zu kommen?" Schon vor dem Entscheid hatte er erklärt, er habe ein Ausweisungsverfahren für Rackete vorbereitet. "Wir werden sie sofort in eine Maschine nach Berlin setzen", sagte er. Bei einem Auftritt in Kalabrien fügte Salvini hinzu: "Du bist weiß, reich und Deutsche? Dann könntest du doch ein bisschen auf dem Comer See herumgondeln, nicht? Stattdessen gehst du uns im Mittelmeer auf den Sack und drückst mit deinem Schiff Zollbeamte gegen die Mole." Italien sei es leid, "dass Europa es für eine Müllhalde hält". Zu dem Vorwurf, Rackete habe womöglich Beihilfe zur illegalen Einwanderung geleistet, sagte Staatsanwalt Patronaggio vor einer Parlamentskommission in Rom, es habe bisher bei keiner Ermittlung einen Hinweis darauf gegeben, dass Hilfsorganisationen im zentralen Mittelmeer Kontakt zu Schlepperbanden gehabt hätten. Diese These wird gerne von der extremen Rechten kolportiert. Das eigentliche Problem seien nicht die Ankünfte von Migranten an Bord von Rettungsschiffen, sagte Patronaggio. "Deren Anteil ist statistisch unbedeutend geworden." Problematisch seien die vielen "Geisterschiffe" - so nennt man kleinere, schnellere Boote aus Tunesien und neuerdings auch aus der Türkei, die meistens unter dem Radar durchfahren. Allein während der letzten Tage der medial stark begleiteten Auseinandersetzung zwischen der Crew der Sea-Watch 3 und der römischen Regierung kamen in Lampedusa mehr als 200 Migranten an, die meisten von ihnen mit solchen "barche fantasma". Die beschlagnahmte Sea-Watch 3 wurde am Dienstag in den Hafen von Licata gebracht. In der Frage, was mit den Migranten von dem Schiff passiert, meldete der Spiegel am Dienstag, dass Deutschland ein Drittel von ihnen aufnehmen wolle. Frankreich, Finnland, Portugal und Luxemburg seien bereit, kleinere Gruppen aufzunehmen.