Nach einer Serie von Ankünften von Flüchtlingsbooten waren die Unterkünfte des Hotspots auf der sizilianischen Insel Lampedusa am Mittwoch mit mehr als 1000 Menschen vierfach überbelegt. In der Nacht landeten erneut mehrere Dutzend Migranten, die das Mittelmeer von Nordafrika überquert hatten. Allein am Vortag waren zwischen Mitternacht und Tagesanbruch rund 500 Menschen von 24 Booten eingetroffen . Sie erreichten die Insel teils aus eigener Kraft, teils wurden sie von der italienischen Küstenwache oder mit Schiffen der Carabinieri geborgen. Im Lauf des Mittwochs sollten fast 300 Migranten von Lampedusa verlegt werden, 160 davon auf ein Quarantäneschiff; eine Anzahl wurde Covid-19-positiv getestet. Die Flüchtlingsboote starten in Tunesien und Libyen, dieses Jahr sind laut italienischem Innenministerium mehr als 37 000 Bootsmigranten nach Italien gelangt, doppelt so viele wie vor einem Jahr.