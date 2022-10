Im italienischen Senat stand für Mittwochabend die zweite der beiden nötigen Vertrauensabstimmungen über die neue Regierung von Premierministerin Giorgia Meloni von den postfaschistischen Fratelli d'Italia an. Am Dienstagabend hatte in der Abgeordnetenkammer eine klare Mehrheit ihrer Rechtsregierung das Vertrauen ausgesprochen. Von 389 anwesenden Parlamentariern stimmten 235 für ihre Regierung. Auch im Senat gilt die Mehrheit für Meloni und ihre Koalition mit Lega und Silvio Berlusconis Forza Italia als ungefährdet. Mit Spannung erwartet wurde eine Rede im Senat von Ex-Premier Berlusconi, der in den vergangenen Wochen mit Meloni in Konflikt geraten war über die Machtverhältnisse in der Koalition. Berlusconi ist wieder in den Senat gewählt, nachdem er wegen einer Verurteilung für Steuerbetrug sechs Jahre kein öffentliches Amt bekleiden durfte.