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Trump und Meloni„Sie ist es, die inakzeptabel ist“

Lesezeit: 3 Min.

Haben laut Trump seit Monaten keinen Kontakt: Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und US-Präsident Donald Trump bei einem Treffen im Weißen Haus im April 2025.
Haben laut Trump seit Monaten keinen Kontakt: Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und US-Präsident Donald Trump bei einem Treffen im Weißen Haus im April 2025. BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Nachdem Italiens Ministerpräsidentin Meloni den Papst verteidigt, attackiert Trump sie – und beendet damit eine politische Freundschaft. Auch gegen Leo XIV. legt der US-Präsident nach.

Von Elisa Britzelmeier, Rom

Italiens Ministerpräsidentin war am Dienstag in Verona auf einer großen Weinmesse zu Besuch, auf ihrem Profil auf X sieht es nach einem angenehmen Termin aus. Giorgia Meloni, die winkt, Fans, die Selfies wollen, ciao hier, buongiorno da. Mitten hinein platzte am Nachmittag dann aber die für Meloni auf den ersten Blick wenig angenehme Nachricht aus Washington, serviert vom Corriere della Sera: Der US-Präsident lässt sie fallen. „Sie schockiert mich“, sagte Donald Trump der Zeitung in einem Telefoninterview über seine einstige Verbündete. „Ich dachte, sie hätte Mut. Ich habe mich geirrt.“ Meloni sei „nicht mehr dieselbe Person.“

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SZ PlusVon Elisa Britzelmeier und Annette Zoch

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