Italiens Ministerpräsidentin war am Dienstag in Verona auf einer großen Weinmesse zu Besuch, auf ihrem Profil auf X sieht es nach einem angenehmen Termin aus. Giorgia Meloni, die winkt, Fans, die Selfies wollen, ciao hier, buongiorno da. Mitten hinein platzte am Nachmittag dann aber die für Meloni auf den ersten Blick wenig angenehme Nachricht aus Washington, serviert vom Corriere della Sera: Der US-Präsident lässt sie fallen. „Sie schockiert mich“, sagte Donald Trump der Zeitung in einem Telefoninterview über seine einstige Verbündete. „Ich dachte, sie hätte Mut. Ich habe mich geirrt.“ Meloni sei „nicht mehr dieselbe Person.“