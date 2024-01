Bilder aus einem Gerichtssaal in Budapest empören Italien - und die Regierung muss sich mit Ungarn anlegen, obwohl Meloni und Orbán sich politisch so nahestehen. Das Schicksal der Ilaria Salis spaltet die Politik.

Von Marc Beise, Rom

Es sind die Fotos, die alles geändert haben. Fotos von Ilaria Salis am Montag in einem Gerichtssaal in Budapest. "Wie ein Tier" sei die Italienerin vor ihren Richter geführt wurden, beklagen die italienischen Medien und zeigen die Bilder aus Budapest auf etlichen Seiten. Man sieht die Angeklagte mit einem breiten Lederband um den Körper, das mit einer Kette verbunden ist, geführt von einer Beamtin und begleitet von einem Mann in schwarzer Kampfuniform und mit schusssicherer Weste. Salis' Hände sind auf den Rücken gefesselt, die Füße eng verbunden mit Lederfesseln, die Vorhängeschlösser sichern. Die Frau lächelt und wirkt kein bisschen gefährlich. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft soll sie aber genau dies sein.