In Italien sind nach Regierungsangaben mindestens 300 Schulen evakuiert worden, nachdem sie ähnliche Bombendrohungen erhalten hatten wie zuletzt zahlreiche Fluggesellschaften und auch TV-Sender in Europa. Die Zahl der betroffenen Schulen könne noch steigen, sagte Bildungsminister Giuseppe Valditara dem Fernsehsender La7. Es handele sich vermutlich um eine vorgetäuschte Drohung. Die hohe Zahl der betroffenen Schulen zeige, wie wenig glaubwürdig sie sei. Die Droh-E-Mail war Regierungskreisen zufolge mit dem Absender „Michail Andropow, Anführer des Wilajat Misoginistan“ versehen, ähnlich etwa wie bei den Drohungen gegen TV-Redaktionen in Irland und Bulgarien in der vergangenen Woche.

Auch in Nordirland erhielt eine Vielzahl von Schulen am Mittwoch eine Droh-E-Mail. Die dortige Bildungsbehörde riet den Schulen jedoch, geöffnet zu bleiben, da die nordirische Polizei die Drohung als unglaubwürdig eingestuft habe. Sie weise Ähnlichkeiten mit einer Drohung aus dem vergangenen Monat auf, die von der Polizei als vorgetäuscht eingestuft worden sei.

Zuletzt hatten ähnliche Vorfälle in Europa Sorgen über hybride Bedrohungen geschürt. So wurden etwa Kühlanlagen in Supermärkten und Blutbanken Ziel von Cyberangriffen.