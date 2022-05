Talkshow im Tiefflug: In der "Maurizio Costanzo Show" prügelten sich Vittorio Sgarbi (li.) und Giampiero Mughini. Das ist natürlich hervorragend für die Quote.

In Italien wird gerade so gut wie jeder ins Fernsehen eingeladen, der möglichst krude Sachen über den Ukraine-Krieg sagt. Jetzt will das Parlament wissen, ob die Propagandisten von Moskau bezahlt werden.