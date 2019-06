27. Juni 2019, 18:55 Uhr Italien Sinnbild der Ohnmacht

Das Flüchtlingsschiff Sea Watch 3 dümpelt nach langem Warten in italienischen Gewässern vor Lampedusa. Doch die Regierung in Rom mauert weiter. Innenminister Salvini scheint die Konfrontation mit der EU auf allen Ebenen zu suchen.

Von Oliver Meiler , Rom

Manche italienische Medien zeigen rund um die Uhr Livebilder aus Lampedusa. Sie stammen von einer Webcam am Hafen der Insel, sie filmt die Gewässer davor. Im grauen Dunst der Hitze sieht man da, nur einige hundert Meter vor der Einfahrt, jenes Schiff mit niederländischer Flagge, das nicht anlegen darf, was die politischen Debatten im Land befeuert: die Sea Watch 3, 50 Meter lang, zwölf Meter breit, 42 Passagiere, 17 Crewmitglieder. Betrieben wird sie von der deutschen Hilfsorganisation Sea Watch. Auch die Kapitänin ist Deutsche. Carola Rackete ist 31 Jahre alt, früher lenkte sie Eisbrecher in der Arktis.

Dass Rackete das Schiff nach langem Warten vor den Hafen von Lampedusa gesteuert hat, wo es jetzt in italienischen Gewässern liegt und damit Italiens Verbot trotzt, gereicht ihr zu sehr unterschiedlichen Prädikaten. Ihre Fürsprecher nennen sie eine "Heldin" und eine "Verfechterin der Menschenwürde". Im Netz wurde ihr Mut mit der Anlehnung an eine berühmte Szene aus dem Film "Club der Toten Dichter" begrüßt: "Oh Kapitänin, meine Kapitänin."

Ihre Kritiker dagegen beschimpfen sie. Matteo Salvini, der Innenminister der Lega, nannte sie in einer Liveschaltung auf Facebook eine "sbruffoncella", eine kleine Angeberin. Er wirkte zornig. Die junge Kommandantin nervt ihn, weil sie schwer angreifbar ist. In einem Interview sagte Rackete, sie habe Glück gehabt in ihrem Leben, sie sei in einem reichen Land geboren, als Weiße, sie habe an drei Universitäten studiert. Darum habe sich sich entschieden, Menschen zu helfen, die weniger Glück haben. "Ich weiß, was ich riskiere", sagte sie, nämlich eine Geldstrafe von bis zu 50 000 Euro und eine Anklage wegen Begünstigung illegaler Einwanderung. Sie habe aber keine Wahl gehabt, die Menschen seien nach zwei Wochen an Bord am Ende.

Vieles an Salvinis Rundumschlag gegen die "Komplizen der Schlepper mit ihrem kleinen politischen Kalkül", wie er die Organisation nennt, ist Propaganda. Und doch: Sein Duell mit der Kapitänin könnte bald Folgen haben für die Asylpolitik in Europa. Zumindest sieht es so aus, als habe Salvini vor, die Konfrontation mit Brüssel auf allen Ebenen zu suchen. Die EU, sagte er, schere sich nicht um die Migration, lasse Italien alleine und drohe dann auch noch mit einem Strafverfahren wegen zu hoher Staatsschulden. Natürlich haben die beiden Angelegenheiten nicht viel miteinander zu tun. Aber für die Eskalation ist die Verbindung gut. Die Zeitung La Stampa schreibt von einem "totalen Krieg", den er da anstrenge.

Gemäß Dubliner Abkommen müssen die persönlichen Daten jedes einzelnen Migranten in einer zentralen Datenbank registriert werden, samt Fotos und Fingerabdrücken. So lässt sich nachweisen, wo ein Asylsuchender europäischen Boden betreten hat. Wird er dann in einem Drittland kontrolliert, kann er in das Erstaufnahmeland zurückgeschickt werden. Oft ist das Italien, weil im Mittelmeer geografisch nun mal exponiert. Salvini droht, er werde die Zuwanderer einfach durchwinken, damit Deutschland und Frankreich die Migranten später nicht einfach zurückschicken könnten, wie sie das heute tun - zu Tausenden. Es wäre eine Rückkehr zu einer alten Praxis. Früher, als noch wirklich viele Migranten über die Route durch das zentrale Mittelmeer kamen, steckten die Italienern vielen ein Zugticket für die Weiterreise in den Norden in die Hand.

Luigi Di Maio, der andere Vizepremier von den Cinque Stelle, forderte eine schnelle Reform von "Dublin". Doch das gefiel dem Kollegen von der Lega nicht. "Ich bin hier der Innenminister", sagte Salvini. Verärgert ist er auch über die plötzlich angestiegenen Grenzüberschreitungen von Migranten zwischen Slowenien und Italien. Rom und Ljubljana haben jetzt beschlossen, an der Landesgrenze gemeinsam zu patrouillieren. Doch die ist lang: 230 Kilometer. Salvini soll von einem Stacheldrahtzaun träumen, wie ihn sein ungarischer Freund Viktor Orbán an der Grenze zu Serbien und Kroatien gezogen hat.

Unterdessen liegt die Sea Watch 3 im Hitzedunst vor Lampedusa und harrt der Dinge. Wie ein Sinnbild der Ohnmacht und die Heuchelei Europas im Umgang mit der Migration über das Mittelmeer. Allein in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, als die Webcam des Hafens auf die Silhouette des blauen Kahns gerichtet war, kamen auf mehreren Booten 44 Migranten in Lampedusa an. Ohne Hilfe. Und ohne Direktschaltung auf Facebook.