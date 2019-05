28. Mai 2019, 18:49 Uhr Italien Sinkende Sterne

Bei den Cinque Stelle greifen Existenzängste um sich. Die Partei ist bei den Europawahlen abgestürzt, profitiert hat der Koalitionspartner, die rechte Lega. Schon fragt Fünf-Sterne-Politchef di Maio: Ziehen wir den Stecker?

Von Oliver Meiler , Rom

So schnell, so tief, von Rang eins auf Rang drei in einem Jahr: Der Absturz der Cinque Stelle bei den Europa- und Gemeindewahlen in Italien ist so dramatisch, dass nun Existenzängste um sich greifen in der Partei. Luigi Di Maio, der "Capo politico" der Fünf Sterne und Vizepremier des Landes, brauchte einen ganzen Tag, um sich zu sammeln. Dann fragte er die Spitzen der Partei: "Ziehen wir den Stecker raus?" Gemeint war: Brechen wir das Regierungsexperiment ab? Wie man hört, waren alle dagegen - vorerst jedenfalls. Di Maio fragte die Kollegen offenbar auch, ob sie ihm noch vertrauten. Es steht gerade alles zur Disposition.

6,2 Millionen Stimmen haben die Cinque Stelle verloren im Vergleich zu ihrem Sieg bei den Parlamentswahlen im März 2018. Das ist ziemlich genau die Hälfte ihrer Stimmen, ein Rückgang von 32,7 auf 17,1 Prozent. Etwa 1,5 Millionen Stimmen gingen an die rechte Lega von Matteo Salvini, dem triumphierenden Koalitionspartner. Der Rest ihrer Wähler blieb zu Hause. Ob die Sterne sie je wieder für sich mobilisieren können, ist nicht sicher.

In ihrer jungen Geschichte hat die postideologische Bewegung schon einige Höhen und Tiefen erlebt. Doch diesmal, als Regierungskraft, ist alles anders. Die Partei wird neuerdings an ihrer exekutiven Leistung gemessen, national und lokal. Schaut man sich den durchschlagenden Erfolg der Lega an, kann man nicht behaupten, das populistische Experiment schade beiden Bündnispartnern: Salvini profilierte sich auf Kosten des unerfahrenen Di Maio und wird nun versuchen, dessen Schwäche weiter auszunutzen.

In Rom, wo Virginia Raggi regiert, hat die Partei in keinem Bezirk mehr die Mehrheit

Den Cinque Stelle bekommt das Regieren auch in den Gemeinden nicht sonderlich gut. In 3654 Städten und Kommunen wurde am Sonntag gewählt. Überall dort, wo die Wahl in der ersten Runde entschieden wurde, gewann entweder die Linke oder die Rechte - wie früher, vor der Gründung der Fünf Sterne. In Florenz, Bari und Bergamo konnte sich der sozialdemokratische Partito Democratico behaupten; in Perugia und Pavia die Rechte. Wo es zur Stichwahl kommt, stehen sich meist linke und rechte Kandidaten gegenüber. Die Cinque Stelle? "Verschwunden", titelt die parteinahe Zeitung Il Fatto Quotidiano.

In Livorno, Avellino und Civitavecchia wurden die Sterne nach einer Amtszeit wieder abgewählt. Bisher war das überall so: als Opposition gefeiert, als Regierung bestraft. In Rom und Turin, ihren wichtigsten Eroberungen, bahnt sich ein ähnliches Szenario an. Zieht man die Ergebnisse der Europawahl als Gradmesser heran, ist der Zuspruch der Römer und der Turiner für die Cinque Stelle nahezu erodiert. In Rom, wo Virginia Raggi vor drei Jahren mit 67 Prozent der Stimmen gewonnen hatte, ist die Partei in keinem der fünfzehn Stadtbezirken mehr die Nummer eins. In Turin, wo Chiara Appendino regiert, ist die Partei auf 13 Prozent abgestürzt.

Di Maio hofft auf ein Wunder, auch für sich persönlich. Geht er noch mehr Kompromisse ein mit Salvini, der sich nun als Regierungschef gebärdet, und gibt er zum Beispiel auch das Nein zur symbolträchtigen Schnellzugverbindung von Turin nach Lyon auf, dann ist der Zerfall der Partei wohl irreversibel - oder wenigstens deren Spaltung.