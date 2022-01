Die Amtszeit des italienischen Präsidenten Sergio Mattarella läuft am 24. Januar ab, dann wird ein Nachfolger bestimmt. Einen wie ihn zu finden, wird schwer.

Von Oliver Meiler, Rom

Sechs Minuten dauerte die Standing Ovation. Das ist selbst in der Scala, Mailands begeisterungsfähigem Opernhaus, eine ganze Menge. Diesmal galt der Triumph aber keinem Tenor oder Sopran, auch keinem Dirigenten, jedenfalls nicht im herkömmlichen Sinn. Sie galt einem älteren Herrn, der mit eingefallenen Schultern in einer Loge stand und wie immer in solchen Momenten etwas geniert wirkte.