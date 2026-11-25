Der langjährige Polizei- und Geheimdienstchef Gianni De Gennaro nimmt sich in seinem Ferienhaus das Leben. Der Fall wirft ein grelles Licht auf die Beziehungen von Mafia, Politik und Justiz.

Auch noch in seinen letzten Minuten war er der Vollprofi, als den das Land ihn seit Jahrzehnten kannte. Einer, der weiß, was er tut; der nichts dem Zufall überlässt. Am frühen Samstagmorgen, das haben die Überwachungskameras festgehalten, feuert er im Garten des Anwesens, umgeben von jahrhundertealten Bäumen, einen Schuss aus seiner Ruger 380 in den Boden ab. Nachdem er sich auf die Weise überzeugt hat, dass die Pistole funktioniert, geht er nach drinnen.