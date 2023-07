Von Marc Beise

Es gibt diese Bilder von der Kommandobrücke eines Schiffes, mit der jungen Frau im schwarzen ärmellosen Shirt in der Mitte, das Funkgerät in der Hand und aufmerksam die Bordinstrumente musternd. Das war Carola Rackete vor vier Jahren, und das wird sie bleiben, was immer noch kommt in ihrem Leben, sie ist ja erst 35. Die Kapitänin der Sea-Watch 3, die im Juni 2019 auf dem Mittelmeer 42 aus Libyen geflüchtete Menschen geborgen und die Einfahrt in den Hafen von Lampedusa erzwungen hat - gegen die ausdrückliche Anweisung der italienischen Behörden.