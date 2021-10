Das deutsche Seenotretter-Schiff Sea-Watch 3 darf mit mehr als 400 Bootsmigranten in Sizilien anlegen. Die italienischen Behörden hätten ihr den Hafen in Pozzallo zugewiesen, teilte die Hilfsorganisation am Freitag mit. Am Sonntag und Montag hatten die Helfer in kurzer Zeit mehr als 410 Menschen im zentralen Mittelmeer aus Seenot gerettet. Die Crew wartete seitdem, diese in einem Hafen an Land bringen zu können. Zwischenzeitlich evakuierte die italienische Küstenwache mehrere Schwangere und Frauen mit schweren Treibstoffverbrennungen.