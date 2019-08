Detailansicht öffnen Zocken bis zum Schluss: Luigi Di Maio, der stellvertretende Ministerpräsident von der Fünf-Sterne-Bewegung, erhöhte Tag für Tag seine Forderungen. Nun könnte er Verteidigungsminister werden. (Foto: Angelo Carbone/AP)

Spätestens wenn in den italienischen Zeitungen wieder mal das "Toto-ministri" beginnt, die Spekulation also über ein Kabinett samt Vor- und Nachnamen möglicher Minister und der Wahrscheinlichkeit ihrer Berufung, kann das Ende einer Regierungskrise nicht mehr weit sein. Normalerweise wenigstens. Am Mittwoch versuchten sich die Blätter mit dem Postenpuzzle. Übereinstimmungen gab es aber nur wenige. Diesmal ist eben nichts wie sonst. Bis wenige Stunden vor dem Ende der zweiten Sondierungsrunde war noch immer nicht klar, ob es Cinque Stelle und Sozialdemokraten schaffen würden, sich auf ein Bündnis zu einigen. Dann trat Nicola Zingaretti, der Sekretär des Partito Democratico, vor die Presse und formulierte einige salbungsvolle Sätze. Seine Partei sei bereit, Giuseppe Conte als Regierungschef einer neuen Koalition mit den Fünf Sternen zu unterstützen. Dafür wolle man nun ein Programm der "Wende" ausarbeiten.

Probleme gab es zuletzt nur noch mit Luigi Di Maio, dem "Capo politico" der Fünf Sterne. Der hatte während der Verhandlungen täglich seine Forderungen weiter in die Höhe getrieben, musste zum Schluss aber fürchten, ganz leer auszugehen. Di Maios politische Bilanz ist nun mal eng verknüpft mit jener von Matteo Salvini von der Lega, dem anderen Vizepremier des nun endenden Populistenkabinetts. Und er ist in der eigenen Partei umstritten. Um seine Karriere abzusichern, bestand Di Maio darauf, dass er auch in der künftigen Regierung in der Führung sitzen würde, als Vizepremier. Doch die Sozialdemokraten hielten das für das falsche Signal an das Volk. Kurz vor den entscheidenden Gesprächen beim Staatspräsidenten sah es so aus, als habe man für ihn ein relevantes Ministerium gefunden: die Verteidigung.

Die höchste Hürde für eine neue Regierung dürfte die Befragung der Cinque Stelle-Mitglieder sein

Doch selbst wenn die neue Allianz sich in allem verständigen sollte, inhaltlich und personell, wäre noch immer nicht sicher, ob der Versuch auch glückt. Es erwartet sie noch ein größeres Hindernis: die parteiinterne Debatte bei den Cinque Stelle. Eine große Mehrheit ihrer Parlamentarier ist gegen Neuwahlen und möchte weiterregieren. Doch einige prominente Vertreter sind dagegen. Di Maio stellte nun in Aussicht, dass die Partei ihre eingeschriebenen Mitglieder bindend befragen werde, ob sie einverstanden seien mit der Koalition - und zwar auf der internen Plattform "Rousseau". Die wird von der privaten Internetfirma Casaleggio Associati betrieben, was immer auch für Spekulationen über ihre Glaubwürdigkeit befeuert. Die Sozialdemokraten halten das Vorgehen deshalb für eine "institutionelle Unhöflichkeit" und für möglicherweise gar verfassungswidrig.

Verfassungswidrig? Wenn in Rom Regierungskrise ist, was über die vergangenen sieben Jahrzehnte oft vorkam, treten am Fernsehen jeweils Verfassungsrechtler auf; sie sollen etwas Ordnung in die ganze Konfusion bringen. Das gelingt ihnen nicht immer. Doch wenigstens erkennt man sie, ohne dass die Sender unten am Bildschirmrand ihr Fachgebiet einblenden: Sie brüllen nämlich nicht. Besonders zentral waren in dieser Krise Erklärungen zu den Passagen im Grundgesetz, die die Kompetenzen des Staatspräsidenten einkreisen, und jenen, die das Grundsetting der Republik festlegen. Italien ist eine parlamentarische Demokratie. Wer im Parlament die Mehrheit hat, regiert das Land.

Doch das scheint nicht allen Politikern gleichermaßen bewusst zu sein. Giorgia Meloni etwa, die Chefin der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia, rief nach ihrer Unterredung mit dem Staatschef ihre Wähler auf, ihren Unmut auf die Piazza zu tragen. Wenn es keine Neuwahlen gebe, sei das Betrug. Dass sie das im Quirinalspalast sagte, war zumindest unüblich. Manche Kommentatoren nannten es "unerhört".

Mit den Gesetzmäßigkeiten einer parlamentarischen Demokratie schien auch Matteo Salvini nicht vollständig vertraut gewesen zu sein, als er den Bruch mit den Cinque Stelle auf den Weg brachte, schnelle Neuwahlen verlangte und für sich "alle Vollmachten". Ihm schien nicht aufgefallen zu sein, dass es im Parlament nach der Wahl vom 4. März 2018 auch eine andere mögliche Mehrheit gibt als die seiner Lega und den Fünf Sternen. Das erstaunt, haben der Partito Democratico und Cinque Stelle doch schon kurz nach den Wahlen einmal miteinander verhandelt. Ihre Koalition ist also nicht minder legitim, als es die nun zerbrochene war. Vielleicht liegt sie sogar mehr in der Logik, wenigstens ideologisch.

Salvini muss sich nun selbst im rechten Lager anhören, er habe einen Anfängerfehler begangen. "In einem Moment der geistigen Umnachtung", schrieb der immer polemische Vittorio Feltri in der rechten Zeitung Il Giornale, "hat Salvini die größte Dummheit des Jahrhunderts begangen." Wobei er ein Wort brauchte, das harscher und vulgärer ist als "Dummheit". Der Fatto Quotidiano, liebste Informationsquelle der Fünf Sterne, nennt es einen "spektakulären Akt der Selbstsabotage".

Natürlich lässt sich über die Nachhaltigkeit solcher Superlative streiten, gerade in der wilden italienischen Politik. Doch die jüngste Entwicklung sind sehr erstaunlich. Im Norden, dem Kernland der Lega, wächst die Sorge, Salvini habe alle Aussicht auf regionale Autonomie und weniger Steuern leichtfertig vergeben. Seine Gunst im Volk ist dramatisch gesunken. Glaubt man der Erhebung des Corriere della Sera, fiel Salvinis Popularität von 54 auf 36 Prozent. In weniger als einem Monat.