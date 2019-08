1. August 2019, 22:05 Uhr Italien Salvini wirft Berlin Erpressung vor

Italiens Innenminister Matteo Salvini hat Deutschland "Erpressung" bei der Verteilung von Migranten vorgeworfen. "Von der deutschen Regierung sind miserable Signale gekommen", sagte der Chef der rechten Lega am Donnerstag dem Sender Sky TG24. In einer E-Mail habe die Bundesregierung Italien vorgeschlagen, dass Deutschland 30 Migranten von dem italienischen Küstenwachenschiff Gregoretti aufnehme, wenn im Gegenzug die 40 Migranten auf dem deutschen Rettungsschiff Alan Kurdi in Italien aussteigen dürften. Das sei "im Grunde genommen eine Erpressung seitens der deutschen Regierung", sagte Salvini. Die Alan Kurdi der Regensburger Organisation Sea-Eye hatte die Migranten diese Woche vor Libyen gerettet und befindet sich derzeit südlich der italienischen Insel Lampedusa. Salvini hat dem Schiff die Einfahrt bereits verboten.