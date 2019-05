31. Mai 2019, 10:36 Uhr Leserdiskussion Wie sehen Sie die Zukunft Italiens in Europa?

Der alte Bipolarismus ist in Italien zurück: rechts gegen links, Salvini gegen die Sozialdemokraten, Souveränisten gegen Europäisten.

Die Europawahlen haben den Aufstieg Salvinis deutlich bestätigt. Nun sollte man ihn auch in Brüssel ernst nehmen. Der Wahlsieg rückt ihn aber auch erstmals in die Verantwortung, und das ist ihm gar nicht so lieb, kommentiert SZ-Autor Oliver Meiler.

Kommentar: Der große Bluff des Capitano

