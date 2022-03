Von Oliver Meiler, Rom

Blaulicht in der Nacht, ein Hafen im Dunst. In Triest hat sich am Wochenende eine Polizeioperation zugetragen, die der italienischen Regierung so wichtig war, dass sie sie filmte und dann den Medien weiterreichte. Kurze Schnipsel, ein paar Minuten nur, wie man sie sonst von Razzien gegen die Mafia kennt.