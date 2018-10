22. Oktober 2018, 18:47 Uhr Italien Rom ignoriert Bedenken der EU

Ministerpräsident Conte erklärt, weshalb er auf 2,4 Prozent Neuverschuldung beharrt. Er will die Wirtschaft "zum Fliegen" bringen.

Von Oliver Meiler, Rom

Wenn italienische Politiker mit einem einzigen Auftritt mit der halben Welt kommunizieren möchten, kommen sie dafür in die Via dell'Umiltà, gleich hinter dem Trevi-Brunnen. Dort, in einem Palazzo im alten Herzen Roms, hat der Verein der Auslandspresse seinen Sitz. Premier Giuseppe Conte kam Montag genau am Mittag, und auch das war nicht zufällig. Zur selben Zeit traf in Brüssel ein Brief aus Rom ein, um den alle Aufregung kreiste. Er habe den Brief zusammen mit Finanz- und Wirtschaftsminister Giovanni Tria geschrieben, sagte Conte. Man wolle ein- für allemal erklären, warum man im Haushaltsplan für das nächste Jahr "leider" die Regeln des europäischen Stabilitätspakts brechen und mehr Defizit machen müsse als vereinbart. Es sei "eine schwierige, aber notwendige Entscheidung" gewesen.

"Wir haben alle Daten studiert", sagte Conte, "und sind dann zur Überzeugung gelangt, dass Italien erneut in eine Rezession rutschen würde, wenn wir nichts unternehmen." Darum habe man eine Neuverschuldung von 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung beschlossen. Das gebe der Regierung die Möglichkeit, "in Wachstum zu investieren" und jenen benachteiligten Gesellschaftsschichten etwas zu geben, die sich in einer dramatischen Lage befänden. Man hoffe jetzt auf "Dialog" und einen "konstruktiven Geist".

Brüssel hat den Haushaltsplan als beispiellos bezeichnet

Mit sehr viel Verständnis aus Brüssel kann die Regierung aus Lega und Cinque Stelle aber nicht rechnen. Die beiden Parteien beharren nämlich auf der Höhe des Defizits, obschon die EU-Kommission die Absicht als beispiellos taxiert und den Populisten ein Ultimatum gesetzt hatte, damit sie ihr Budget noch einmal überdenken. Offenbar bat auch Tria die Koalitionäre um ein kleines Signal des Kompromisses, damit die Konfrontation entschärft werden könne. Anscheinend war die Rede von einer Verringerung des Fehlbetrags um 0,3 Prozentpunkte - auf 2,1 Prozent.

Doch Luigi Di Maio und Matteo Salvini, die beiden Vizepremiers und starken Männer im Kabinett, mochten keine einzige Dezimalstelle preisgeben. EU-Finanzkommissar Pierre Moscovici versicherte unterdessen, niemand wolle eine "Krise mit Rom". Es hörte sich aber eher so an, als glaubte er nicht mehr daran, dass sie sich abwenden lässt. Als Conte gefragt wurde, was er tun würde, wenn die Kommission den Etat, wie es zu erwarten ist, bereits in den kommenden Stunden ablehne, da sagte der Premier: "Ich bin doch kein Hellseher. Ich denke, wir setzen uns dann alle an einen Tisch und überlegen, was wir als Nächstes tun wollen."

Eine Neuerung steht allerdings in Trias Brief. Die Regierung verpflichtet sich, die 2,4-Prozent-Marke in keinem Fall zu überschreiten, egal, was komme. Man werde ständig prüfen, ob sich die Prognosen mit der Realität deckten. Falls etwa klar werden sollte, dass sich die Wachstumsprognose als zu optimistisch erweise, werde die Regierung sofort reagieren und die Ausgaben kürzen. "Das will ich hier in aller Öffentlichkeit garantieren", sagte Conte. Und würden erst einmal die Reformen greifen, die man vorhabe, besonders jene einer Vereinfachung aller bürokratischer Prozeduren, dann werde Italiens Wirtschaft "fliegen".