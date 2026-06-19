Zum Hauptinhalt springen

ItalienDer homophobe Ex-General lauscht dem schwulen Sänger

Lesezeit: 2 Min.

Roberto Vannacci spricht beim Gründungskongress seiner rechten Partei Futuro Nazionale in Rom.
Roberto Vannacci spricht beim Gründungskongress seiner rechten Partei Futuro Nazionale in Rom. Remo Casilli/REUTERS

Roberto Vannacci  steht weit rechts und findet, Homosexuelle seien „nicht normal“ und schlecht für die Gesellschaft. Beim Gründungsparteitag seiner Futuro Nazionale lässt er aber ausgerechnet ein Lied von Lucio Dalla spielen.

Von Andrea Bachstein

SZ bei Google bevorzugen

Außerhalb seines Landes kennen den italienischen Ex-General und rechten Politiker Roberto Vannacci wohl noch nicht allzu viele Menschen. Bekannter dürfte der Sänger, Musiker, Textdichter und Komponist Lucio Dalla sein. Mit Stücken wie „Caruso“ oder  „Balla balla ballerino“ hatte er auch international Erfolg, in Italien kennt fast jeder Lieder des 2012 verstorbenen cantautore. Von Vannacci aber hatten auch dort bis 2023 nur die wenigsten gehört, dann erschien sein Buch „Verdrehte Welt“. Es wurde ein Bestseller – und löste einen Sturm der Kritik aus. Vannaccis „Bestandsaufnahme“ ist voll homophober, rassistischer, sexistischer und nationalistischer Ansichten. Migration, Multikulti und LGTBQ+ sieht er als gewaltige Übel, kaum besser die Emanzipation von Frauen. All das zerstöre das Vaterland, die traditionelle Familie und die Gesellschaft.

Zur SZ-Startseite

Erinnerungskultur
:Von Deutschland an die Orte der Resistenza

Kann Kunst zur Aufarbeitung von Geschichte beitragen? Die Freisinger Künstlerin Rebekka Bauer hat zwei Monate in den italienischen Alpen gelebt und sich mit dem Leben einer Partisanin und KZ-Überlebenden auseinandergesetzt.

SZ PlusVon Francesca Polistina

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite