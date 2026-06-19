Roberto Vannacci steht weit rechts und findet, Homosexuelle seien „nicht normal“ und schlecht für die Gesellschaft. Beim Gründungsparteitag seiner Futuro Nazionale lässt er aber ausgerechnet ein Lied von Lucio Dalla spielen.

Außerhalb seines Landes kennen den italienischen Ex-General und rechten Politiker Roberto Vannacci wohl noch nicht allzu viele Menschen. Bekannter dürfte der Sänger, Musiker, Textdichter und Komponist Lucio Dalla sein. Mit Stücken wie „Caruso“ oder „Balla balla ballerino“ hatte er auch international Erfolg, in Italien kennt fast jeder Lieder des 2012 verstorbenen cantautore. Von Vannacci aber hatten auch dort bis 2023 nur die wenigsten gehört, dann erschien sein Buch „Verdrehte Welt“. Es wurde ein Bestseller – und löste einen Sturm der Kritik aus. Vannaccis „Bestandsaufnahme“ ist voll homophober, rassistischer, sexistischer und nationalistischer Ansichten. Migration, Multikulti und LGTBQ+ sieht er als gewaltige Übel, kaum besser die Emanzipation von Frauen. All das zerstöre das Vaterland, die traditionelle Familie und die Gesellschaft.