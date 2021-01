Showdown in Italien: Premier Giuseppe Conte.

Mitten in der Corona-Krise spitzt sich in Italien die seit Wochen köchelnde Regierungskrise weiter zu. Ex-Ministerpräsident Renzi duelliert sich mit Premier Conte. Wie geht es nun weiter?

Von Oliver Meiler, Rom

Das wochenlange Gezänk in der italienischen Regierung wächst sich zusehends zu einer handfesten und unwägbaren Krise aus, und das mitten in der zweiten Welle der Pandemie. Matteo Renzi, der frühere Ministerpräsident und Chef der Partei Italia Viva, wollte am Mittwochabend bekannt geben, ob er seine Drohung wahr macht und die zwei Ministerinnen seiner Partei das Kabinett verlassen. Und ob seine 18 Senatoren und 30 Abgeordneten formal aus der Regierungsmehrheit austreten.