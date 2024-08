Von Marc Beise, Rom

Apulien ist im Sommer eine beliebte Reisegegend für italienische und ausländische Touristen. Wenn man im Salento, dem Kernland der Trulli, der traditionellen weißen Rundhäuser, über die jetzt sonnenverbrannten Felder streift und über niedrige Steinmauern steigt, könnte man sich glatt in Texas oder New Mexiko wähnen und unwillkürlich erwarten, einem stoischen Clint Eastwood oder Charles Bronson mit Mundharmonika zu begegnen. Stattdessen stößt man vor den Toren des Städtchens Ceglie Messapica an die Mauern der Masseria Beneficio .