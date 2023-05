Lucia Annunziata hatte lange ihren festen Platz in der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt Rai. Sie überstand Berlusconis Attacken. Doch mit Premierministerin Meloni hat sie Schwierigkeiten.

Von Elisa Britzelmeier

Mit Streit hatte Lucia Annunziata noch nie ein Problem. Die Politikjournalistin, 72, wich Konflikten nicht aus, egal, wer ihr gegenübersaß in ihrer Sendung, sie hakte nach, sie nervte auch mal, wie Journalistinnen das manchmal müssen. Nun ist sie mittendrin in einem Streit, der gerade in Italien tobt. Ein Streit um ihre jahrzehntelange Heimat: die Rai, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.