Im Gerichtsverfahren gegen Italiens Ex-Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi wegen Zeugenbestechung rechnet dessen Anwalt mit einem Freispruch. "Wir glauben, dass alle Bestandteile vorhanden sind, um aus diesem Prozess mit einem Urteil herauszugehen wie dem in Siena, nämlich einem möglichst umfassenden Freispruch", sagte Federico Cecconi im Anschluss an eine Verhandlung in dem schon seit Jahren dauernden Prozess am Mittwoch in Mailand. Der heute 85-jährige Parteichef der mitregierenden Forza Italia muss sich mit 28 anderen im Zusammenhang mit seinen "Bunga-Bunga-Parties" mit jungen Frauen verantworten. Ein Gericht in Siena, wo Berlusconi ebenfalls wegen Korruption angeklagt war, sprach den konservativen Politiker im Oktober 2021 frei.