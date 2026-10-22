Der Protest kündigt sich leise an. Erst mal ist da nur die gelbe Leuchtschrift auf dunklem Grund, mit der auf Italiens Autobahnen auf Bauarbeiten, Staus und sonstige Unannehmlichkeiten hingewiesen wird. In Großbuchstaben steht da: „Manifestazione in uscita Valmontone“, Demonstration an der Ausfahrt Valmontone. Wie an so vielen italienischen Autobahnausfahrten gerade.
StraßenblockadenDie Lkw-Fahrer zeigen, wer Italien am Laufen hält
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Leere Supermarktregale, Müllberge, Flughäfen ohne Kerosin: Lastwagenfahrer legen mit ihrem Protest Süditalien lahm. Worum geht es ihnen? Besuch bei einer Straßenblockade.
Von Elisa Britzelmeier, Valmontone
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