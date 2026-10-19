Es sind Szenen, in denen sich, wenn auch bislang in kleinerem Maßstab, das widerspiegelt, was in Frankreich geschieht. In mehreren norditalienischen Städten sind in den vergangenen Tagen Proteste, die sich gegen hohe Lebenshaltungskosten oder marode Schulgebäude richteten, stellenweise in Gewalt umgeschlagen. In Mailand wurden offiziellen Angaben zufolge 271 Personen vernommen, darunter 220 Minderjährige und 60 Personen ohne italienische Staatsbürgerschaft. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni berief am Montag eine Krisensitzung ein, um „weitere Maßnahmen gegen diejenigen zu prüfen, die legitime Demonstrationen ausnutzen, um Gewalt und Chaos zu säen“.