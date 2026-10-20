Jetzt geht’s also um die Pasta. Italien erlebt gerade eine Vielzahl von Protesten gleichzeitig, und das bedeutet nicht nur abgefackelte Müllcontainer und geplünderte Läden, sondern hat auch Auswirkungen auf das Nationalgericht. Der Pasta-Hersteller Rummo hat bereits die Produktion ausgesetzt. Es fehlt an Hartweizengrieß. Firmenchef Cosimo Rummo sagte der Zeitung La Repubblica, bei ihnen im süditalienischen Benevento kämen keine Lieferungen mehr an, die Vorräte seien aufgebraucht.