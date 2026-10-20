Zum Hauptinhalt springen

DemonstrationenProteste legen Pasta-Produktion in Italien lahm

Lesezeit: 3 Min.

Trucker nahe Neapel blockieren die Autbahn A1, weil der Kraftstoff so viel kostet.
Trucker nahe Neapel blockieren die Autbahn A1, weil der Kraftstoff so viel kostet.
Antonio Balasco/IMAGO

Steigende Preise treiben Zehntausende auf die Straße, Lkw-Fahrer blockieren Autobahnen. Wie die sinkende Kaufkraft die Bürger im Alltag belastet – und was Regierungschefin Meloni dagegen unternimmt.

Von Elisa Britzelmeier, Rom

SZ bei Google bevorzugen

Jetzt geht’s also um die Pasta. Italien erlebt gerade eine Vielzahl von Protesten gleichzeitig, und das bedeutet nicht nur abgefackelte Müllcontainer und geplünderte Läden, sondern hat auch Auswirkungen auf das Nationalgericht. Der Pasta-Hersteller Rummo hat bereits die Produktion ausgesetzt. Es fehlt an Hartweizengrieß. Firmenchef Cosimo Rummo sagte der Zeitung La Repubblica, bei ihnen im süditalienischen Benevento kämen keine Lieferungen mehr an, die Vorräte seien aufgebraucht.

Zur SZ-Startseite

MeinungItalien
:Dieser Protest ist nicht einfach nur eine jugendliche Entgleisung

SZ PlusKommentar von Elisa Britzelmeier
Portrait undefined Elisa Britzelmeier

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite