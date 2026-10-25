Nach den Ausschreitungen hatte Italien hochgerüstet, Zehntausende gingen in den großen Städten auf die Straße – die allermeisten friedlich. Aber es kommt auch zu Spannungen zwischen Protestierenden und der Polizei.

Italien hatte sich vorbereitet auf dieses Wochenende. Luxusgeschäfte in Rom und anderen Städten waren mit Brettern verrammelt. In Mailand standen 500 Fallschirmjäger bereit, überall war das Polizeiaufgebot groß. Helikopter und Drohnen kreisten über den Städten, Polizisten standen in Kampfmontur Schulter an Schulter. Nach den Krawallen vom vergangenen Wochenende hatte die Regierung ein neues Sicherheitsdekret erlassen, das unter anderem vorsieht, Jugendliche vorbeugend in Gewahrsam zu nehmen. Doch zur erwarteten Eskalation kam es dann nicht.