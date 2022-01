Mitten in der Corona-Pandemie hat an diesem Montag die Präsidentenwahl in Italien begonnen . Gewählt wird das Staatsoberhaupt vom Parlament. Mehrere Wahlgänge dürften nötig sein, bis hinter den Kulissen ein Kompromiss zugunsten eines Bewerbers gefunden ist. Die Abstimmung könnte daher mehrere Tage dauern. Als aussichtsreicher Anwärter gilt Ministerpräsident Mario Draghi. Sollte er sich durchsetzen, müsste aber umgehend ein neuer Regierungschef gefunden werden, um zu verhindern, dass die drittgrößte Volkswirtschaft in der Euro-Zone erneut in politische Unsicherheit stürzt - und das, während gleichzeitig die Zahl der Menschen steigt, die sich mit dem Coronavirus infizieren oder an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung sterben. Aus diesem Grund sind einige Parteien zurückhaltend mit Unterstützungsbekundungen für Draghi. Der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank führt gegenwärtig eine Regierung der nationalen Einheit.