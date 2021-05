Giorgia Meloni, Chefin der postfaschistischen Fratelli d'Italia und einzige Opposition im Land, traut sich zu, bald Ministerpräsidentin in Rom zu werden. In ihrer Autobiografie erklärt die rechte Aufsteigerin auch den Ursprung ihrer Abneigung gegen Deutschland.

Von Oliver Meiler, Rom

Italien hat schon viele raketenartige Aufstiege und ebenso krachende Niedergänge erlebt, in schneller Abfolge. Gerade Politiker sind der rasch wandelnden Gunst des italienischen Volks besonders stark ausgesetzt. Und dennoch ist die Geschichte von Giorgia Meloni, Chefin der ultrarechten Fratelli d'Italia, eine unbedingt denkwürdige. Eine politische Sensation, nicht weniger.

Melonis Partei steht in den Umfragen plötzlich bei 19,5 Prozent, Nummer zwei im Land, nur noch knapp hinter der Lega von Matteo Salvini. Bei den Europawahlen 2019 hatte sie 6,4 Prozent der Stimmen gewonnen. Damals lagen 30 Prozentpunkte zwischen den beiden, man muss sich das mal vorstellen. Was Meloni dazugewinnt, verliert Salvini. Und da sie gerade die einzige Opposition im Land stellt, während der gesamte Rest des Betriebs Mario Draghis Kabinett stützt, lockt sie natürlich alle Unzufriedenen zu sich: die Skeptiker, die Krisenverlierer, die Verschwörungsfabulierer. Letztere halten Draghi für eine Marionette fremder Mächte, was bei dessen Leistungsausweis eine einigermaßen merkwürdige These ist.

Ein paar Monate noch, so nehmen die Demoskopen an, dann wird die Römerin Meloni, 44 Jahre alt und sehr stolze Mutter der kleinen Ginevra, auch Salvini und dessen Lega überholen und sich als Anführerin der Rechten etablieren. "Ducia", schreibt die kleine Zeitung Il Foglio, die sie nicht so gern mag - das ist die weibliche Form von "Duce", Führer, Machttitel des Diktators Benito Mussolini. Die "Brüder Italiens" gehen aus dem nie ganz ausrangierten Nachlass des Faschismus hervor. Man nennt sie mal Postfaschisten, mal Neofaschisten, mal einfach Faschisten. Hört man sich ihre Ambitionen an, ist es vielleicht nicht unwesentlich, dass die Italiener erfahren, wie diese Frau so tickt.

"Ich bereite mich darauf vor, die Nation zu regieren", sagte Meloni dieser Tage am Fernsehen. "Klar, warum würde ich denn sonst Politik machen?" Sie wird gerade in alle möglichen Sendungen eingeladen, um über ihr neues Buch zu sprechen. "Io sono Giorgia", Ich bin Giorgia, heißt es. Im Untertitel steht: "Meine Wurzeln, meine Ideen". Es ist eine Autobiografie geworden, oder zumindest eine epische Selbstspiegelung auf 336 Seiten. Meloni mischt darin Privates und Politisches mit erstaunlicher Entblößungslust. Zum Beispiel erfährt man, dass sie in der Jugend eher rundlich war, wie ein "Wal", und dafür gemobbt wurde. Und dass ihr Vater, offenbar ein Kommunist, die Familie früh verließ und mit seiner neuen Frau auf die Kanarischen Inseln türmte.

Mit 15 trat sie den Faschisten bei, mit 31 war sie Ministerin

Giorgia Meloni war erst 15, als sie dem "Fronte della Gioventù" beitrat, der Jugendbewegung der Faschisten: Sektion Garbatella, so heißt ein traditionell rotes, also linkes Viertel Roms. Eine Rebellion gegen den Vater? Alles sollte sie der männlichen und machohaften Partei geben, ihre ganze Freizeit, ihr Erspartes, ihr Herz. Sie absolvierte das Sprachengymnasium, lernte vor allem Englisch, Französisch, Spanisch und wurde dann Journalistin beim Parteiblatt Secolo d'Italia und Chefin der Studentenabteilung.

Mit 29 war sie schon Abgeordnete, mit 31 dann die jüngste Ministerin, die die Republik je hatte: Ministerin für die Jugend in Silvio Berlusconis vierter Regierung. 2014 übernahm sie die Partei, die trug nun einen neuen Namen, keinen zufälligen: Mit "Fratelli d'Italia" beginnt die italienische Nationalhymne. Die trikolore Flamme im Symbol behielt man bei, aus Zeiten des Movimento Sociale Italiano, damit das Feuer des Faschismus nie erlischt: Sie flackert aus dem Sarg Mussolinis. Lange waren die Postfaschisten nur Juniorpartner im rechten Lager, viel kleiner als Berlusconis Forza Italia und die Lega. Man dümpelte bei drei oder vier Prozent. Meloni sagt, sie sei oft versucht gewesen, alles hinzuschmeißen. Sie habe immer einen Plan B bereitgehabt.

Sie sagt auch, sie sei scheu, voller Ängste. Doch das merkt man ihr nicht an: Im Parlament, in Wahlkampfauftritten und in Talkshows wird sie immer sehr laut, schneidend gegen Immigranten und Seenotretter, gegen Roma und Sinti, gegen Europa, gegen die Linke und deren Genderpolitik - das ganze Repertoire der nationalistischen, souveränistischen und populistischen Rechten. Ihr Gesicht verkrampft sich zur Fratze, als müsste sie sich in die Rolle zwängen. Sie fällt dann zuweilen auch in den ungehobelten römischen Slang - überhaupt: Ihre bodenständisch römische Seele trägt sie wie einen Pokal vor sich her. Ihre Gegner nennen sie deshalb auch "borgatara", Vorstadt-Mädchen, oder "pescivendola", Fischhändlerin, und tun ihr damit einen großen Gefallen. So will sie gesehen werden: als normale Römerin, eine aus dem Volk, direkt vom Marktstand.

Tritt Meloni öffentlich auf, stehen im Publikum oft Leute der rechtsextremen Gruppen Forza Nuova und Casa Pound, die rechten Arme zum Römischen Salut gestreckt, dem Hitlergruß. Sie lädt sie nicht ein, lässt sie aber gewähren. Meloni distanziert auch nicht von Parteisektionen, die den Todestag eines Nazis oder den Jahrestag von Mussolinis Marsch auf Rom begehen. Sie schweigt dann einfach. "Rechts von mir gibt es niemanden", sagte sie neulich.

Süße Bilder mit der Tochter, Gemeinheiten gegen Migranten

Trotz Schärfe und Härte im Diskurs ist sie aber selbst bei politischen Gegnern sehr beliebt, Meloni gilt als ausnehmend nett im persönlichen Umgang. Als vor einigen Wochen ein Universitätsprofessor aus Siena in seiner Rage sie am Radio als "Sau" und "Großmaulfrosch" beschimpfte, stand die gesamte Politik auf, um sie zu verteidigen gegen Hass und Sexismus. Weniger schlimm findet man offenbar, wenn Meloni dazu aufruft, Seenotretter im Mittelmeer zu verhaften und ihre Schiffe zu versenken.

Auch im Volk kommt sie gut an, und dafür sorgt nicht unwesentlich ein junger Psychologe, der ihren Auftritt in den sozialen Medien pflegt. Meloni postet seit einiger Zeit regelmäßig allersüßeste Bilder mit ihrer Tochter, mit oder ohne Katzen, dann wieder eine Gemeinheit gegen die Migranten. Der Mix funktionierte schon für Salvini. Nun hat Meloni so viel Gefolgschaft auf Instagram und Facebook wie sonst kaum ein Politiker in Europa. Im Gegensatz zu Salvini, der die Bühne immer angestrengt sucht und oft seine Position ändert, hält sie sich auch mal eine Weile aus den Debatten heraus, schaut zu, wie sich ihr Rivale und Alliierter verrennt, und wirkt dann selbst sehr überlegt und kohärent. Von Salvini hört man, Meloni mache ihn nervös.

Sie traut sich also zu, Italiens erste Ministerpräsidentin zu werden, eine Hauptfigur im europäischen Konzert. Bald schon. Und so ist auch eine Anekdote aus dem ersten Teil des Buchs erwähnenswert, die von ihrem Abitur handelt. Für das mündliche Examen, schreibt sie, habe sie sich für Italienisch oder Französisch entschieden. Ihre Lehrerin aber, die sie aus politischen Gründen nicht sonderlich mochte, habe sich quergestellt. "Am Vortag der Prüfung erfuhr ich, dass sie Italienisch durch Deutsch ersetzt hat. Deutsch! Ich glaube, außer mir musste in jenem Jahr niemand Deutsch mündlich machen!" Sie sollte über Thomas Manns "Der Tod in Venedig" reden. "Ich frage mich manchmal", schreibt Meloni, "ob meine gewisse Abneigung gegen Deutschland von daher kommt."