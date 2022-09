Von Oliver Meiler, Rom

Die Italiener haben dem wohl einzigen Fernsehduell beigewohnt, das es zwischen den aussichtsreichsten Parteichefs vor der Parlamentswahl am 25. September geben wird - so sie denn davon wussten. Giorgia Meloni von den postfaschistischen Fratelli d'Italia, den Wahlfavoriten, maß sich mit Enrico Letta vom sozialdemokratischen Partito Democratico. Und zwar auf der Webseite der Zeitung Corriere della Sera, weil sich für ein ähnliches Format mit klaren Regeln und Zeitmessungen auf dem staatlichen Sender Rai keine Einigung hatte finden lassen. Der Corriere ist die größte Tageszeitung in Italien, doch TV ist nicht seine Welt, das sah man am Setting: nüchternes Studio, halb professionelle Ausleuchtung. Aber vielleicht half das sogar der Fokussierung aufs Gesagte.